QUARTO/ Panetti di hashish e dosi di cocaina nascosti nelle aree condominiali di due palazzi

QUARTO – I carabinieri della compagnia di Pozzuoli, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo sul territorio flegreo. A Quarto i militari hanno trovato droga nascosta nelle nelle aree condominiali di due palazzi in via Rocco Galdieri e via Perrillo. Rinvenuti 2 panetti di hashish e 9 dosi di cocaina. Non sono mancate le contravvenzioni al Codice della Strada: 12 le sanzioni notificate, 5 i veicoli sequestrati. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. Nel corso dell’attività è stato denunciato per detenzione illecita di munizionamento un 28enne: nel suo appartamento sono stati scoperti proiettili di diverso calibro. Sanzionato, infine, per violazioni sulla normativa sicurezza del lavoro un imprenditore di Casoria. Nei locali della sua azienda edile, con sede in Via Domiziana, i militari hanno rilevato svariate irregolarità. L’impresario è stato multato per oltre 13mila euro.