Maturità, si parte domani: in Campania ammesso il 96,8% degli studenti

POZZUOLI – Prenderanno il via nella giornata di domani gli esami di Maturità per 526.317 studenti per un totale di 28.038 classi. Si parte alle ore 8.30 con la prima prova, uguale per tutti, e si prosegue di giovedì, sempre alle 8.30 con prove diverse secondo le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Da lunedì prossimo è previsto il colloquio; le commissioni ascolteranno al massimo 5 candidati al giorno. Il maggior numero degli ammessi – fa sapere l’Ansa che ha diffuso i numeri del ministero dell’Istruzione – è il Molise con il 98,2%, seguito dalla Basilicata con il 97,1% dal Veneto con il 96,9% e da Lazio e in Campania con il 96,8%. Più bocciati, invece, in Sardegna dove non sono stati ammessi il 7,4% degli studenti, seguita da Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Sicilia.