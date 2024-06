Scossa nella notte, controlli anche a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – La scossa di magnitudo 3.4, registrata nel corso della notte e localizzata nel Golfo flegreo, a meno di 200 metri dalla costa all’altezza del Monte Nuovo, è stata avvertita nitidamente anche a Monte di Procida. Il Centro Operativo Comunale (COC), coordinato dal Segretario Generale, Lorenzo Capuano, in stretto contatto con il Sindaco, Salvatore Scotto di Santolo, è stato prontamente attivato e ha avviato i controlli da parte dei referenti delle funzioni di supporto, come previsto dai protocolli. Gli immediati controlli speditivi effettuati dal personale della polizia municipale e dell’ufficio tecnico hanno escluso criticità e danni a cose e/o persone. L’amministrazione comunale in una nota rassicura i cittadini e afferma che continuerà a seguire l’evoluzione degli eventi in stretto contatto con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile regionale.