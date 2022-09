RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Questo è Marvin, il nostro cucciolo di 4 anni ed è con noi da quando aveva 2 mesi. Purtroppo Marvin ha problemi comportamentali, è fobico di qualsiasi cosa. Per questo motivo non esce di casa, non l’abbiamo mai potuto lavare, non ha vaccinazioni e microchip. Abbiamo fatto diversi percorsi educativi ma non sono mai andati a buon fine perché lui è davvero un caso molto molto grave. Abbiamo provato ad educarlo, a stimolarlo con qualsiasi tipo di strumento (cibo, gioco, coccole e perfino altri cani ), abbiamo provato ad imporci, la qualunque insomma ma non è servito a niente. Siamo disperati. La settimana scorsa purtroppo ci hanno derubati, mentre non non eravamo in casa e la paura per lui che era dentro è stata fortissima. Marvin è stato picchiato e ora non mangia più, non dorme più e continua a perdere peso e peli. Chiedo aiuto per favore, se qualche educatore o cinofilo può farsi avanti ed aiutarci a trasportarlo in centro per rieducarlo. Non vogliamo assolutamente dare via Marvin, ma abbiamo davvero bisogno di aiuto la situazione è diventata insostenibile per lui e per noi».