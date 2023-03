Maria Carmina compie 104 anni: gli auguri del sindaco di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Maria Carmina Schiano di Cola ha spento 104 candeline. Da tutti conosciuta come “zia Merinda”, l’anziana di Monte di Procida ha ricevuto gli auguri del sindaco. «Testimone della comunità montese di ieri ed esempio per le generazioni di oggi, con sorriso e orgoglio mi ha mostrato il casatiello fatto con le sue mani. Un forte abbraccio per la splendida età a nome di tutta Monte di Procida», ha dichiarato il primo cittadino che ha omaggiato la ‘nonnina’ con un mazzo di fiori.