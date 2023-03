Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, sabato il convegno al Castello di Baia

BACOLI – A conclusione della decima edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, promossa dall’Associazione ‘L’Immagine del Mito’, sabato 18 marzo, dalle ore 9,00, il Castello di Baia ospiterà il Convegno ‘Campi Flegrei GREEN’ tra tradizione, innovazione e sviluppo sostenibile. Su iniziativa de L’Immagine del Mito nell’aprile 2015 la Regione Campania ha riconosciuto Il ‘Mandarino dei Campi Flegrei’ ed il ‘liquore di Mandarino dei Campi Flegrei’ Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Campania. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali GU n°43 del 22 luglio 2015 ne ha ufficializzato la denominazione. Nell’ambito delle attività di promozione del Mandarino Flegreo, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è stato individuato come Autorità Pubblica del territorio flegreo referente per la corretta attuazione del Progetto ‘I° Censimento del Mandarino Flegreo’, predisposto ed attuato da L’Immagine del Mito e altri partner. La decima edizione della Festa del Mandarino, partita il 7 dicembre scorso al MANN, si è svolta in otto tappe che hanno visti protagonisti Pro Loco e Comuni, Scuole, Imprese agricole e agroalimentari; commercianti ed artigiani, nonché loro cooperative ed Associazioni, in rappresentanza delle tante eccellenze dei Campi Flegrei. L’Associazione, inoltre, ha sollecitato e coinvolto un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia e di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, che ha svolto un approfondito studio su buccia, polpa e semi, che ha portato al riconoscimento del mandarino dei Campi Flegrei quale ‘specie protetta’ dalla Banca del Genoplasma Frutticolo, Olivicolo e Viticolo della Campania. Nel corso del Convegno ‘Campi Flegrei GREEN’ sarà fatto il punto delle diverse attività e progetti in campo, volti alla valorizzazione di un patrimonio, ancora notevole e disponibile, ma spesso dimenticato anche dagli stessi proprietari.

GLI INTERVENTI – Dopo i saluti di Fabio Pagano, Direttore Parco Archeologico Campi Flegrei; e Attilio Montefusco, Presidente L’Immagine del Mito ETS; intervengono: Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco del Comune di Bacoli; Giuseppe Pugliese, Sindaco del Comune di Monte di Procida; Alba Lasorella, Assessore del Comune di Pozzuoli; Antonio Sabino, Sindaco del Comune di Quarto; Salvatore Pezzella, Consigliere della Città Metropolitana di Napoli; Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Salvatore Loffreda, Direttore Coldiretti Campania; Carmen Arena, Professoressa del Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli; Claudio Di Vaio, Professore del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli; Domenico Tiseo, Vicepresidente Associazione Anteas. La chiusura dei lavori è affidata a Francesco Maisto, Presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. Moderatore: Francesco Bellofatto, giornalista. L’intermezzo artistico vedrà protagonisti la chitarrista Anna Della Ragione, Gaetano Basile e Rosalinda Izzo che reciteranno, rispettivamente, ‘Il Principe Flegreo’ di Manlio Santanelli e ‘A Madonna d’ ’e mandarine’ di Ferdinando Russo. Grazie alla disponibilità del Parco Archeologico dei Campi Flegrei agli ospiti del convegno è consentito l’ingresso gratuito al Museo Archeologico di Baia previo segnalazione al desk accoglienza del convegno. La Festa del Mandarino e il Convengo, promossi dall’Associazione ‘L’Immagine del Mito ETS’, si svolgono con il patrocinio di Regione Campania, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Città Metropolitana di Napoli, Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida, Barano d’Ischia, Casamicciola, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Consorzio Promos Ricerche, Università degli Studi di Napoli Federico II, Coldiretti Napoli, FAI-Delegazione di Napoli Gruppo Pozzuoli e Campi Flegrei, e con la partecipazione istituzionale di: Parco Archeologico Campi Flegrei, MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Palazzo Reale Napoli.

L’ASSOCIAZIONE ‘L’IMMAGINE DEL MITO ETS – L’Associazione no-profit “L’Immagine del Mito” è un Ente del Terzo Settore impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio dei Campi Flegrei e delle isole di Ischia e Procida. L’obiettivo è promuovere l’ambiente, la natura, le attività produttive ed i servizi offerti, la cultura, il patrimonio paesaggistico ed agroalimentare in tutte le sue accezioni ed incentivare il turismo, in maniera sinergica e secondo logiche di sviluppo sostenibile. L’Associazione agisce ed opera su base assolutamente volontaria avvalendosi dell’impegno e del contributo dei soci e della cooperazione con gli Enti locali, le associazioni, le aziende, le persone, in genere le Istituzioni come: l’Ente Parco Regionale ed il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’Università Federico II, la Regione Campania. Particolare attenzione è rivolta al recupero e promozione delle produzioni tradizionali e tipiche ed alle problematiche del territorio riguardante lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione. L’Immagine del Mito, sostenuta dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, ha proposto ed ottenuto il riconoscimento di “Prodotti della Tradizione”- PAT- della Campania- da parte del Ministero dell’Agricoltura e Foreste per il mandarino, il liquore da esso derivato ed il limone dei Campi Flegrei.