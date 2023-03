POZZUOLI/ Lavori alla condotta fognaria, Corso Garibaldi chiude per due giorni

POZZUOLI – Dall’ispezione della condotta fognaria di Corso Garibaldi eseguita la scorsa notte, i tecnici hanno rilevato la necessità di un intervento urgente di riparazione. Da qui l’istituzione del divieto di transito su Corso Garibaldi a Pozzuoli, a partire dalle ore 9:00 di questa mattina alle ore 12:00 di domani.

CAMBIA LA VIABILITA’ – Modificati anche alcuni sensi di marcia: inversione del senso unico di marcia di via De Fraia e sul tratto di Corso della Repubblica antistante la farmacia Azan; per i veicoli provenienti dal tunnel Tranvai e da via Cavour, obbligo di svolta a destra e di proseguire lungo Corso della Repubblica e per i veicoli provenienti da via De Fraia, obbligo di svolta a sinistra e di proseguire lungo corso della Repubblica.