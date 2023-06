Maradona a Monte di Procida: sul punto più alto della città la statua dedicata al Dio del calcio

MONTE DI PROCIDA – Un monumento a Diego Armando Maradona, al Dio del calcio nel punto più alto di Monte di Procida. Il grande giorno per gli appassionati sarà domani, ore 20.30, in via Panoramica presso la gelateria “Albachiara”, dove l’artista Domenico Sepe presenterà la sua nuova scultura dedicata al più grande calciatore di tutti i tempi.

LA DONAZIONE – Il regalo ai cittadini di Monte di Procida e ai tanti tifosi arriva da Giovanni Romeo, 66enne ricco armatore che vive a Lugano dove ha sede la sua flotta composta da oltre cento navi mercantili. Romeo ha voluto regalare una statua di bronzo dedicata a Diego Armando Maradona, da installare sul punto più alto e panoramico del paese, in stile Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La raffigurazione sarà quella della famigerata “Mano de Dios”, il gol segnato dall’asso argentino contro l’Inghilterra durante i mondiali del 1986 in Messico. A realizzarla sarà lo scultore napoletano Domenico Sepe, a cui Romeo ha già commissionato l’opera.

LA STATUA – «Avevo comprato la statua di Maradona dando già la caparra, ma quando sono andato a trattare con l’artista Domenico Sepe mi sono reso conto che c’era una faida tra vari pretendenti che mi hanno portato a rinunciare a quella statua. Così ho deciso di farmene costruire una di bronzo che sarà unica nel suo genere, un regalo che voglio fare alla comunità nell’anno del terzo scudetto del Napoli» ha spiegato proprio Giovanni Romeo che di recente ha acquistato anche l’intera piana di Montegrillo, la zona del promontorio di via Panoramica dove sorgono gli chalet che a dicembre scorso sono stati chiusi per pericolo di crollo. Il suo progetto è quello di abbattere gli edifici esistenti per creare un parco turistico-ricettivo con la ricostruzione dei caratteristici chalet della “cistecca montese”.