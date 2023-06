POZZUOLI/ È uscito dal carcere dopo 13 anni Leonardo “u chiattil”, uomo di fiducia del boss Beneduce

POZZUOLI – E’ uscito dal carcere Leonardo Avallone, 59 anni, detto “u chiattil”, storico volto della camorra puteolana. È uscito in licenza finale di esperimento la sera del primo giugno, anticipando di un mese e mezzo i tempi di fine casa lavoro dove si trovava da oltre un anno.

L’ OPERAZIONE – Arrestato nel 2010 nella maxi operazione “Penelope”, Avallone era stato condannato a 12 anni e 8 mesi (14 anni in primo grado) per associazione a delinquere con l’aggravante della modalità mafiosa: era uno dei capi alle dirette dipendenze del boss di Pozzuoli Gaetano Beneduce. Successivamente fu destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione ai danni dei titolari di un bar e un hotel di Pozzuoli, costretti a dare per tre volte l’anno i soldi al clan di cui faceva parte “u chiattil”.

GLI OMICIDI – A Leonardo Avallone la camorra ha ammazzato due fratelli durante le faide tra gli anni novanta e duemila. Il primo è Pietro, guardaspalle di Giovanni Di Costanzo, ucciso nella strage del circolo Canottieri di Napoli. L’altro è Arturo, ammazzato successivamente nel Rione Toiano. Leonardo Avallone aveva un legame con il boss Salvatore Bellofiore detto “o biondo”, trucidato nella strage di Toiano insieme a Domenico Sebastiano; dopo la morte dei due passò nelle file del clan Beneduce a cui il boss gli affidò, tra le altre cose, il compito di distribuire le settimane agli affiliati. Insieme a lui, durante l’operazione Penelope, fu arrestato il fratello Vittorio anch’egli tornato da qualche anno in libertà.