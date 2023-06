Brand e Visual designer, il primo libro di Giacomo D’Ippolito un racconto di perseveranza e creatività

POZZUOLI – È in uscita il primo libro di Giacomo D’Ippolito, Brand e Visual designer. Di formazione accademica economica, si è fatto spazio nel mondo visual sin dai primi anni del suo secondo decennio, ma è nell’ultimo quinquennio che ha vissuto la sua vera esplosione professionale. Nel segno di un perché, il titolo della pubblicazione, è il racconto della sua storia di perseveranza e creatività, nel coltivare il sogno nel cassetto. Un sogno mosso da un perché forte, mai domo, che step by step lo ha condotto a dar voce al suo coraggio, tirandolo fuori dalla gabbia piena di se e ma. Una storia ricca di quell’ambizione e creatività insita in ognuno di noi. Quella unicità che legge la follia attraversando le strade del proprio perché per vivere la vera libertà di essere. Nel segno di un perché racchiude tutto ciò. È il racconto non di una trasformazione, ma di una vera evoluzione di un bambino che dai Lego, e grazie anche ai Lego, ha voluto porre le basi a un mondo all’altezza dei suoi sogni, il suo mondo. L’autore definisce il libro «la tavola da surf su cui cavalcare la mia onda, ma dalla quale mi auguro che assaporerai il piacere di dare voce al tuo perché. La tua vera libertà».

PREFAZIONE – Mimmo Grasso, il poeta e saggista flegreo che ha arricchito la pubblicazione con la sua prefazione, lo dichiara dallo «stile ‘americano’, pragmatico, colloquiale e a questa cultura rinviano le citazioni, quasi titoli di paragrafi, segnali stradali incontrati nel viaggio, citazioni che, una dopo l’altra, creano un metatesto o metalibro. […] È, altresì, implicito che il perché lascia il segno, quasi una cicatrice che, tuttavia, non si vuole che si rimargini ma che rimanga aperta». Quel perché voce della creatività, intesa come vero elemento differenziante della personalità, «la più alta forma di coraggio che un uomo possa esprimere». Intesa come la «libertà di dar voce al proprio io senza vincoli ideologici. È la libertà di vivere un futuro fallimento e rialzarsi con la stessa forza con il quale avevi iniziato quell’avventura». Un viaggio per chi non smette di seguire le proprie passioni e realizzare i propri sogni lavorativi.

COME AVERLO – Il libro è già in preorder ed è possibile prenotare la propria copia su www.giadicom.net/libro . Copie che saranno fisicamente disponibili dal 1 luglio. Giorno del 40° compleanno di Giacomo D’Ippolito. Evento che ha voluto celebrare fortemente con il suo segno che dona al lettore.