POZZUOLI/ L’amministrazione Manzoni bonifica il laghetto di Villa Avellino. Il sindaco: «Pesciolini tornati in libertà»

POZZUOLI – Laghetto pulito con tartarughe e pesciolini rimossi. E’ il risultato ottenuto dall’amministrazione Manzoni in materia ambientale con un intervento effettuato a villa Avellino. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco Gigi Manzoni che attraverso la propria pagina Facebook ha elogiato l’operazione effettuata da una apposita squadra comunale che ha messo in salvo i pesciolini rossi e le tartarughe «Erano 5 lunghi anni -ha scritto Manzoni- che Villa Avellino non subiva una pulizia così radicale, tanto da costringere la rimozione delle tartarughe e dei pesciolini nel laghetto. Oggi tutto torna a splendere e i nostri “piccoli amici” sono tornati in libertà. Avanti così!»