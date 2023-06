Bradisismo, trenta scosse in un giorno a Pozzuoli

POZZUOLI – Trenta scosse in un solo giorno a Pozzuoli. E’ quanto è accaduto nella giornata di venerdì 2 giugno e rilevato dall’Osservatorio Vesuviano che ha registrato uno sciame sismico iniziato alle 9.42 e durato quasi per l’intera giornata. Trenta in totale sono state le scosse, la più forte con magnitudo massima di 2.6±0.3 localizzata nell’area del vulcano Solfatara ad una profondità di 2.2 chilometri. Nessun evento sismico ha provocati danni e lo sciame è terminato intorno alle 21.