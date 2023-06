Festa scudetto del Napoli: tutto pronto a Monterusciello per domenica 4 giugno

POZZUOLI – Cresce l’attesa per la festa scudetto del Napoli in programma domenica 4 aprile a Monterusciello, unico evento ufficiale e autorizzato che andrà in scena a partire dalle 18 in Piazza De Curtis. Organizzato da “Animo Azzurro” e da “Seratissime Eventi” con il supporto dei commercianti della zona, il Napoli-Day sarà presentato da Ciro Botta e Fortuna Autiero. Ospiti gli ex calciatori del Napoli Ivano Trotta, il cantante finalista del programma “All Together Now” Vincenzo Cantiello, il duo Antonella D’Avino & Fabio Lanni, Marco Aletto, il duo comico Massimiliano Cimmino & Genny Sacco con l’esibizione della scuola di ballo “Maga Dance”.

LA FESTA – La manifestazione sarà aperta dalla proiezione in diretta della partita Napoli-Sampdoria al termine della quale avranno inizio i festeggiamenti. L’intera piazza sarà ovviamente addobbata a festa, con i colori del bianco, dell’azzurro e del tricolore. «Indossate una maglia o un accessorio azzurro, coloriamo Piazza De Curtis» è l’appello dell’organizzatore Ciro Botta, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Pozzuoli. Cori, striscioni, in piazza sarà riproposto il clima da stadio per salutare i campioni d’Italia.