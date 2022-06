POZZUOLI – «Dedico questa vittoria al mio papà» Sono state queste le prime parole pronunciate a caldo dal nuovo sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni «La città adesso ha bisogno di serenità dopo quanto è accaduto in questi ultimi mesi. Ringrazio chi ha sposato le mie e le nostre idee. Da domani Pozzuoli e i suoi cittadini verranno prima di ogni altra cosa». Festa grande nel centro storico della città dove in centinaia hanno accolto con applausi e cori l’arrivo di Manzoni in Piazza della Repubblica.