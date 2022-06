POZZUOLI – È Luigi Manzoni il nuovo sindaco di Pozzuoli. Con lo scrutinio quasi ultimato, l’ex presidente del Consiglio Comunale è saldamente in testa rispetto a Paolo Ismeno. A dividerli ci sono circa 1.000 voti di differenza, per un parziale di 52.09% a 47.91%. Manzoni, sostenuto da una coalizione formata da 10 tra civiche e partiti (Pozzuoli Democratica, Progressisti Democratici, Pozzuoli Libera, Europa Verde, Spazio Flegreo, Partito Socialista, Noi con l’Italia, Noi di Centro-con Mastella, Azione e Uniti per Pozzuoli), ha avuto la meglio sullo sfidante.

LA FESTA – Grande euforia in Piazza della Repubblica dove sorge il comitato elettorale. Il neo sindaco sta ricevendo l’abbraccio dei suoi sostenitori. Si registrano, infatti, momenti di gioia dopo un pomeriggio ricco di emozioni e tensioni. I puteolani, chiamati a rispondere all’appuntamento con le urne, hanno preferito dare fiducia al presidente del Consiglio uscente, leader dei “rivoltosi” della vecchia maggioranza, che guiderà la città per i prossimi cinque anni. La nascita della Città Flegrea, insieme ai Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Quarto; un piano energetico comunale per migliorare lo stato ambientale della città; un marchio Puteoli per valorizzare le produzioni locali. Sono alcuni dei punti principali del suo programma elettorale. E ancora, un nuovo piano urbano della mobilità per la riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali, sociali ed economici e l’acquisizione di una parte dell’area ex Sofer, adesso proprietà privata, per restituire in parte ai puteolani una zona dalle potenzialità incredibili.

CHI È IL NEO SINDACO – Classe ’75, padre di Andrea e Martina, Gigi Manzoni ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio Comunale di Pozzuoli dal mese di giugno 2017 ad oggi. Laureato in Ingegneria e dipendente di un’azienda, si è dedicato alla politica sin da ragazzo. Dal 2008, infatti, il neo sindaco di Pozzuoli è stato eletto per ben quattro volte consigliere comunale di Pozzuoli tra le fila del Partito Democratico.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE – Con Luigi Manzoni sindaco siederanno tra gli scranni del parlamentino civico: Mimmo Pennacchio, Manuela D’Amico, Maria Rosaria Testa, Salvatore Caiazzo (Pozzuoli Democratica); Angelo Guardascione, Gennaro Pastore, Vitale Di Dio (Uniti per Pozzuoli); Tito Fenocchio, Sandro Cossiga, Lydia De Simone (Pozzuoli Libera); Simona Daniele, Leandro Genovese (Progressisti Democratici); Titti Zazzaro, Gennaro Andreozzi (Europa Verde); Vittorio Festa (Spazio Flegreo). Tra i banchi di opposizione: i due candidati a sindaco sconfitti Paolo Ismeno e Raffaele Postiglione; il primo cittadino uscente Vincenzo Figliolia, Antonio Villani, Marzia Del Vaglio (Figliolia per la Città); Salvatore Maione (Democrazia e Libertà); Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli); Guido Iasiello (Moderati per Pozzuoli); Gianluca Sebastiano (Insieme).