POZZUOLI – Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Adamo Guarino alla guida della Puteolana 1902. Oltre ai risultati sportivi che non arrivano, il neo presidente deve fare i conti con l’indisponibilità dello stadio Domenico Conte che presenta un manto erboso in pessime condizioni. Una delusione per Guarino e il suo staff, che confidava in un apporto dell’amministrazione comunale di Pozzuoli che, nonostante i lavori, ha messo a disposizione dei granata un autentico “campo di ortaggi”. Ciò ha dato vita a delle frizioni che, seppur stemperate da dichiarazioni ufficiose e ufficiali di parte, hanno costretto la Puteolana ad emigrare ancora a Cardito dove continuerà a giocare sul sintetico del “Vittorio Papa”. Seppur a porte chiuse, la presenza dei granata al Domenico Conte sarebbe stato un modo per tenere squadra e tifosi ancora più vicini e magari permettere a qualche puteolano di assistere dalle tribune alla gara, così come accade a Cardito.