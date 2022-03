AREA FLEGREA – “Mi raccomando: Donne, ragazze, venite. È importante”. È questo uno degli appelli lanciati da un’assistita dell’Asl Napoli 2 Nord per invitare a sottoporsi agli screening oncologici le altre donne. Il video denominato “il futuro è tuo, fai prevenzione”, realizzato in occasione della festa dell’8 marzo ha coinvolto quattro donne che si sono rese disponibili a testimoniare la facilità, la gratuità e l’importanza di fare periodicamente mammografie, Pap test e esami per il colon retto nell’ambito dei percorsi proposti dall’ASL.

L’INVITO – Nel 2021 l’Asl Napoli 2 Nord – nonostante le difficoltà date dalla pandemia ha effettuato oltre 12000 mammografie e 17.000 Pap Test. Dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord: “Ringrazio le signore che hanno voluto testimoniare la loro esperienza positiva partecipando alla campagna di screening gratuito per la prevenzione dei tumori promossa dalla nostra ASL. Per vincere la sfida della prevenzione dobbiamo essere capaci di garantire qualità assistenziale, facilità di accesso ai servizi e dignità di cura ai nostri assistiti. Far diventare le nostre pazienti testimoni di questo percorso ci permette di amplificare la voce di questo cambiamento.”

I CONTATTI – Per semplificare l’accesso ai servizi di screening l’Asl Napoli 2 Nord ha attivato il numero whatsapp +39 334 1126590. Basta inviare un messaggio da un qualsiasi telefonino per essere reindirizzati ad un modulo di richiesta di prenotazione. Gli operatori dell’Asl contatteranno gli utenti che compileranno il modulo per programmare gli esami di screening.