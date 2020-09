POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto per domani, lunedì 28 settembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. «La Protezione Civile della Regione Campania ha, come è noto, prorogato l’allerta meteo precedente innalzandone il livello ad arancione per tutta la giornata di oggi, domenica, e fino alle 6 di domani mattina – ha dichiarato il primo cittadino -; da domani mattina alle 6:00 e sino alle 6:00 di lunedì è invece previsto un’allerta di livello giallo. Tuttavia, gli eventi e le precipitazioni manifestatesi sul territorio nella giornata odierna, le numerose segnalazioni e i sopralluoghi tecnici attivati, ci hanno spinto, in sede di riunione del Comitato Operativo di Protezione Civile, a decidere, a tutela della incolumità della popolazione scolastica, di tenere chiuse le scuole – ha aggiunto il sindaco Figliolia -, anche al fine di seguire gli eventi eventualmente attesi nella notte e nella prima mattinata, che potrebbero richiedere ulteriori interventi e creare disagi e difficoltà alla riapertura delle scuole».