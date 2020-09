MONTE DI PROCIDA – In virtù del prolungarsi dell’allerta meteo, il Sindaco Peppe Pugliese ha disposto la chiusura di tutte le scuole di Monte di Procida anche per domani 28 settembre, ecco il messaggio del Primo Cittadino: «L’allerta meteo di oggi diramata dalla Protezione Civile della Campania è stata prorogata per tutta la giornata di domani. In queste ore piogge intense e vento forte stanno continuando a flagellare il nostro territorio. Anche per domani, lunedì 28 settembre, a partire dalle prime ore della mattinata sono previste piogge diffuse e continue, con conseguente moderata criticità per rischio idrogeologico e allerta arancione. Per questo motivo, ed in considerazione della particolare fragilità del territorio, ho deciso in via precauzionale di disporre la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del territorio per la sola giornata di domani. Per la serata di domani le condizioni meteo dovrebbero migliorare, permettendoci -ci auguriamo- il pieno ritorno alla normalità».

BACOLI – Scuole chiuse anche a Bacoli. La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di oggi e per la mattinata di domani, una nuova allerta meteo “arancione”. Forti raffiche di vento ed abbandonanti piogge. Così il sindaco Josi Della Ragione: «Per questo motivo, sentito il Centro Operativo Comunale, ed a tutela di alunni e famiglie, ho deciso che domani le scuole di Bacoli resteranno chiuse. È un provvedimento di natura precauzionale, per evitare disagi alla popolazione e ridurre al minimo i rischi per l’incolumità di tutti. Invito i cittadini ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Continueremo ad essere presenti in strada con una task force di operai comunali. Per segnalare problematiche, potete contattare la Polizia Municipale (0815234057) o il Servizio Reperibilità (0815231736). Vi lascio il mio numero personale, su cui potrete raggiungermi anche attraverso messaggi whatsapp (3398766104)»