POZZUOLI – «Gentile redazione, siamo residenti in via Sironi a Monterusciello. A causa del maltempo c’è un cavo dell’alta tensione che pende sulla nostra casa. Abbiamo paura, stiamo chiamando i vigili del fuoco ma nessuno risponde. Abbiamo fatto almeno una decina di telefonate ma niente. Il filo è spezzato e siamo senza corrente. Aiutateci.» (Loredana C.)