POZZUOLI – «Premesso che abbiamo una visione sui mercati totalmente diversa da quella portata avanti finora, ma non possiamo come Comune non intervenire sulla situazione attuale del mercato alla minuta di via Fasano.» è la denuncia del capogruppo del Movimento 5 Stelle di Pozzuoli Antonio Caso, all’opposizione in consiglio comunale «Nonostante i tantissimi soldi spesi, -prosegue- alla riapertura del 24 giugno la struttura presentava diverse e gravi criticità che abbiamo prontamente segnalato al Sindaco, alla dirigente e all’Assessore ai lavori pubblici: rampe di accesso con pendenze elevatissime, mancanza di aeratori, pendenze sbagliate per le griglie di scarico, ecc… Ad oggi, l’unico intervento che è stato fatto è la sostituzione delle rampe con dei gradini (a cui già sono saltate le mattonelle). Un pò meglio perché meno pericoloso, ma comunque insoddisfacente poiché è impedito l’accesso ai disabili.»

L’ALLARME – «Continuano però a segnalarci malori di bambini e anziani per l’eccessivo caldo, che determina anche un più veloce deperimento degli alimenti. -aggiunge Caso- Quel mercato non andava fatto lì, ma ora c’è, e nell’attesa di ripensare all’intero sistema mercatale, bisogna intervenire affinché operatori e cittadini possano usufruirne in condizioni decenti. Si installino aeratori e si facciano le rampe disabili subito e senza chiudere le attività (si sfrutti il lunedì), poi si presenti il conto a chi ha sbagliato. Non è possibile che a pagare siano sempre i cittadini!»