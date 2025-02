Maga Dance di Pozzuoli ai campionati italiani assoluti

RICCIONE – Nella straordinaria location di Riccione si sono svolti i campionati italiani assoluti FIDESM (Federazione Italiana Danza sportiva E Sport Musicali). La Maga Dance ha partecipato a uno degli eventi più importanti dell’anno portando a casa medaglie d’argento e bronzo e soprattutto innumerevoli emozioni, ballando in una pista di grande prestigio, sfidando atleti di altissimo livello. L’insegnante Carol Preziuso con grande orgoglio ha potuto ammirare i suoi allievi sul podio.

GLI ALLIEVI – Francesca Longobardo e Noemi Solimeo vice campionesse italiane assolute (medaglia d’argento nella specialità duo syncro latin); ⁠Gennaro Licusato medaglia di bronzo nella specialità di solo latin maschile); Sara Loffredo e Giada Ciotola 4* classificate nella specialità duo syncro latin. Carol, l’insegnate di questi formidabili allievi ha dichiarato: “La preparazione dei miei allievi richiede tanto impegno e sacrificio e io con loro sono pronta ad affrontare qualsiasi cosa pur di vederli brillare. Grazie per la fiducia che riponete in me da anni, e io sono sempre più fiera di voi. La Maga Dance forgia campioni.”