Bradisismo, i cittadini sfilano in corteo a Pozzuoli «Sicurezza per i puteolani» – LE FOTO

POZZUOLI – «Sicurezza per i cittadini puteolani» è lo slogan che da questa mattina sta accompagnando il corteo organizzato dai comitati “Pozzuoli Sicura” ed “Emergenza Campi Flegrei”. Oltre cento persone stanno sfilando lungo le strade di Pozzuoli, da via Napoli verso Piazza della Repubblica. Sul posto ci sono i poliziotti della sezione informativa (Uigos) del commissariato di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Raffaele Esposito – che stanno gestendo l’ordine pubblico scortando il corteo assecondando le richieste dei manifestanti. Uomini, donne e bambini chiedono “un provvedimento speciale per i Campi Flegrei, perché speciale e unico in Italia è il fenomeno del bradisismo” e il controllo immediato con interventi anti sismici degli “edifici pubblici e privati da tecnici strutturisti e non con i vergognosi controlli a vista”. Tra le richieste avanzate dai cittadini, provati dalle forti scosse degli ultimi giorni, ci sono “sistemazioni alloggiative dignitose per chi sarà sfollato”.

