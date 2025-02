CALCIO/ Sardegna amara per la Puteolana, battuta 3-0 dall’Atletico Uri

SASSARI – Puteolana 1902 battuta dall’Atletico Uri nel nuovo turno del campionato di Serie D. Risultato finale di 3-0 per i padroni di casa in terra sarda. Nel primo tempo i granata partono bene e sembrano avere anche il pallino del gioco. Diverse le occasioni, la prima con Cess che innescato in area di rigore, potrebbe calciare a porta, ma preferisce cercare il compagno in area di rigore, senza però trovarlo. Poi tocca a Dammacco, l’attaccante parte in contropiede, ma si allunga troppo il pallone con il portiere in uscita che lo anticipa. Atletico Uri quindi che esce fuori, tant’è che al 41’ arriva il gol del vantaggio per la squadra di casa. De Marcus lanciato a rete buca Polverino e fa 1-0 per i suoi. Nella ripresa la Puteolana prova a reagire, ci prova con la conclusione di Mascari, deviata dal portiere avversario. Così che l’Atletico Uri prende ancor più coraggio e raddoppia al 73’. Piacente svetta in area di rigore su calcio d’angolo e firma il 2-0. Nel finale ancora una volta Atletico Uri, con Demarcus che all’85’ con un tiro a giro all’incontro firma la personale doppietta. Infine da segnalare il tiro a giro di Diabate dalla distanza, disinnescato dal portiere.

Atletico Uri: Chierchi (46’ Bortoletto), Ravot, Fadda, Piga, Piacente (90’ Jah), Scanu (95’ Virdis), Piga F. (69’ Pisano), Fiorelli, De Cenco, Demarcus, Animobono. All.: Paba

Puteolana 1902: Polverino, De Caro, Mungo (79’ Popovic), Mascari, Balzano (66’ Bombaci), Cess (46’ D’Agostino), Diabate, Palma (46’ Russo), Astemio, Montuori, Dammacco (46’ Coniglio). All.: Marra

Marcatori: 41’ Demarcus, 73’ Piacente, 85’ Demarcus

Ammonizioni: Piacente – Diabate