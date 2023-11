Maga Dance brilla alla Coppa Interregionale di Giugliano

GIUGLIANO – Nel suggestivo scenario del Palazzetto dello Sport di Giugliano si è svolta domenica 26 novembre la tanto attesa Coppa Interregionale di danza sportiva. Questo evento ha visto gli allievi della scuola di ballo Maga Dance, sotto la guida dell’eccezionale insegnante Carol, emergere trionfanti, conquistando risultati eccezionali. L’insegnante Carol, oltre a essere una figura di spicco nel panorama della danza sportiva, è stata presente come giudice per la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), portando la sua esperienza e il suo amore per la danza all’interno del prestigioso evento. Gli allievi della Maga Dance, con passione e dedizione, hanno dimostrato di essere tra i migliori nella loro categoria, lasciando il pubblico incantato con le loro esibizioni di grande tecnica e grazia. Questi giovani talenti hanno portato a casa una collezione di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, dimostrando che il duro lavoro e la passione possono davvero fare la differenza. Carol, l’insegnante e mentore di questi straordinari giovani ballerini, ha dichiarato: «Sono incredibilmente orgogliosa dei miei allievi. Hanno lavorato duramente per raggiungere questi risultati e il loro impegno è stato premiato oggi. La danza è un’arte che richiede dedizione, disciplina e passione, e questi ragazzi incarnano veramente queste qualità». La Maga Dance è un vero e proprio faro di eccellenza nella danza sportiva e il loro successo alla Coppa Interregionale è una testimonianza della loro determinazione e talento. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per questi giovani stelle della danza.