BACOLI – Lavori alla condotta idrica regionale in via Bellavista a Bacoli. Nella giornata di domani dalle ore 08.00 alle ore 18:00 si prevede l’interruzione della fornitura in località Bellavista. Al ripristino dell’alimentazione – fa sapere il Comune – potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ma ciò non pregiudica la qualità dell’acqua.