POZZUOLI – Continua l’ondata di maltempo in Campania. Oggi per tutta la giornata resteranno chiusi parchi pubblici e cimitero a Pozzuoli. La decisione del sindaco arriva in mattinata a seguito della valutazione delle condizioni meteo avverse. In vigore infatti l’avviso di allerta meteo diramato ieri dalla Protezione Civile e valido fino alle 20 di stasera.