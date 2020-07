POZZUOLI – Orrore in via Cofanara a Pozzuoli dove un gatto è stato trovato morto in una busta infilzata in un cancello. La macabra scoperta è stata fatta verso le 14 di ieri da una residente che percorreva a piedi la strada: «Ho notato vicino ad un cancello che serve per accedere a un burrone, dove c’è una vasca per l’acqua piovana, una busta appesa. -ha raccontato Valeria – Mi sono avvicinata perché emanava un cattivo odore e c’erano tante mosche ed ho visto che all’interno c’era un povero gatto, ucciso non so in che modo perché era in brutte condizioni. Probabilmente chi lo ha ucciso ha tentato di lanciarlo giù in quel burrone, ma poi è rimasto appeso»