POZZUOLI – Per la rottura improvvisa di una saracinesca idraulica e per consentirne la sostituzione, a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani 10 luglio, sarà interrotta la fornitura idrica in tutto il Rione Toiano di Pozzuoli. L’intervento sarà eseguito di notte per arrecare meno disagi possibili ai cittadini.