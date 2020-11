NAPOLI – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona. Inoltre da questa sera e per tutta la notte le luci del San Paolo resteranno accese in suo ricordo. Per ricordare Maradona le suore di clausura celebreranno una messa: lo fa sapere suor Rosa Lupoli, clarissa cappuccina da sempre tifosa del Napoli e con un particolare affetto per Maradona «per avere portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa». «Ti accolga il Padre delle misericordie, tu che hai fatto sognare, piangere milioni di tifosi che qui a Napoli, dopo 30 anni dalla tua partenza, ti amano per aver portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa. Domani celebreremo la messa per te», ha scritto suor Rosa via social.