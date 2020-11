E’ morto Diego Armando Maradona. Il più grande calciatore di tutti i tempi, il Dio del Calcio, El Pibe de Oro è deceduto quest’oggi in seguito a un arresto cardiaco. La notizia è arrivata dall’Argentina, dalla nota testata giornalistica Clarin. Maradona è stato raggiunto nella sua abitazione di Buenos Aires da numerose ambulanze in serie a una crisi respiratoria che poco dopo ha portato al decesso. Per il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è stato nulla da fare. E’ morto a 60 anni, 25 giorno dopo il suo compleanno celebrato in tutto il Mondo. Napoli dice addio al suo Dio del calcio, al calciatore che ha portato la città sul tetto d’Italia dopo 60 anni di storia. Ciao Diego, nulla sarà più come prima!