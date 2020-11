«Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!» ha annunciato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con un tweet. Una proposta che è stata accolta dal presidente Aurelio De Laurentis «C’è un dispiacere enorme, immenso nell’aver perso un uomo come Maradona che sarà per sempre nella storia. Un’idea potrebbe essere quella di chiamare il nostro stadio San Paolo-Diego Armando Maradona, la prenderemo in considerazione». Per la partita di domani in casa contro il Rijeka l’idea è di proiettare l’immagine di Maradona per tutta la durata del match.