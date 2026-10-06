«Lungomare di Pozzuoli al buio, nessuno interviene»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregia redazione, vi racconto l’ennesima vergogna di questa amministrazione, incapace di intervenire anche negli ordinari interventi di manutenzione, facendomi esclamare la classica frase: “nelle mani di chi stiamo…che Dio ce la mandi buona”. Ormai sono circa tre mesi che l’intera area dell’ex ristorante Vincenzo a Mare risulta essere completamente al buio, come mostra, in modo inequivocabile la foto allegata. A nulla sono valse le tante segnalazioni fatte alla Polizia Locale riguardo lo stato di abbandono in cui versa l’intera zona, la quale ospita quell’obbrobrio di fontana, mai entrata in funzione, venuta a costare più di un milione di euro, denari uscite dalle tasche dei puteolani. Quindici giorni fa, invece, veniva informata la Polizia Locale dello spegnimento di ben sette lampioni (consecutivi) della pubblica illuminazione ubicati sul lungomare Pertini. Dopo circa una settimana, non vedendo interventi, il 22/9 si provvedeva ad inviare una segnalazione ufficiale, tramite PEC, al Comune indicando in modo minuzioso tutti i pali spenti, come si evince dallo screenshot accluso. Dopo pochi giorni veniva ripristinata l’illuminazione solo per i pali ubicati in Largo Tranvai lato mare, mentre quelli del lungomare continuavano a rimanere spenti. Per questo motivo, il 29/9 si inviava una nuova PEC, vedi foto, per sottolineare tale mancanza, ribadendo la stessa richiesta di intervento. Ad oggi, 4/10/2026 ore 22:00, l’area della fontana – dopo circa tre mesi – rimane completamente al buio, mentre i sette pali dell’illuminazione pubblica del lungomare risultano ancora spenti. Morale della favola: questi dovrebbero essere coloro che si erano candidati a gestire un ipotetico stato di emergenza? Persone che non sanno neanche garantire un barlume di sicurezza illuminando i luoghi più frequentati della città? Una questione che dovrebbe indignare tutti, come la presenza fissa dei Vigili sul lungomare. Evidentemente sia la maggioranza che l’opposizione, sono impegnate a risolvere i gravi problemi prodotti dal bradisismo con risultati vicini allo zero.» (Ivan Di Roberto)