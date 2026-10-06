Bradisismo, i commercianti di Pozzuoli «Noi a Roma ma i nostri negozi resteranno aperti»

POZZUOLI – Sostegno e adesione alla manifestazione di giovedì a Roma ma negozi aperti a Pozzuoli. È quanto fa sapere Aicast Pozzuoli, sindacato dei commercianti che smentisce le voci di una chiusura di massa durante la giornata di proteste che vedrà centinaia di puteolani manifestare nella Capitale. «Confermiamo la nostra piena vicinanza e adesione alla manifestazione di giovedì 8 ottobre a Roma, per portare all’attenzione delle istituzioni nazionali le gravi problematiche legate al bradisismo e alla crisi che sta colpendo i Campi Flegrei. – fa sapere Aicast – La nostra voce e il nostro sostegno saranno presenti là dove si decidono il futuro e le risorse per il nostro territorio. Desideriamo, tuttavia, chiarire la nostra posizione rispetto alla voce che circola in queste ore circa una possibile chiusura totale delle attività commerciali nella giornata dell’8 ottobre. Sosteniamo pienamente la protesta e faremo il possibile per garantire la massima partecipazione degli operatori, ma non riteniamo giusto chiedere alle attività commerciali di chiudere completamente in un momento così delicato per il nostro tessuto economico. Ci sono dipendenti da tutelare, impegni lavorativi e costi da sostenere. Le attività commerciali stanno già affrontando una situazione difficile e non possiamo aggiungere ulteriori sacrifici a chi ogni giorno continua, con fatica, a tenere aperte le proprie attività. La nostra battaglia per il territorio si fa anche continuando a lavorare, sostenendo l’economia locale e, allo stesso tempo, partecipando attivamente alla mobilitazione. Insieme, con fermezza e responsabilità.»