Pozzuoli, lieve scossa nella notte con epicentro alla Solfatara

POZZUOLI – I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 2,16 di questa notte una lieve scossa di magnitudo 1.9 con epicentro alla Solfatara ad una profondità di 2,8 chilometri. Il lieve evento sismico è stato avvertito solo nella zona nei pressi del vulcano Solfatara. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 2.775 i terremoti registrati dalla sala di Napoli dell’Ingv nei Campi Flegrei, la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo, di cui localizzati 1.851.

IL SOLLEVAMENTO – “Dagli inizi di febbraio di quest’anno si registra un sollevamento del suolo con un valore medio di velocità mensile di circa 10 millimetri al mese – fa sapere l’Osservatorio Vesuviano -. Il sollevamento totale registrato alla stazione del Rione Terra è di circa 32 centimetri da gennaio 2025, calcolato sulla serie temporale corretta per la discontinuità cosismica registrata il 31 luglio scorso sulla base delle stime attualmente disponibili. Con la discontinuità cosismica registrata il 31 luglio scorso, il sollevamento totale alla stazione del Rione Terra è di circa 31 centimetri”. Oggi la sala di Napoli dell’Ingv emetterà il nuovo bollettino.