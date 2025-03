Lotto: centrate vincite da 14mila euro a Mondragone

MONDRAGONE – Il Lotto sorride alla Campania. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, le vincite più alte di giornata hanno raggiunto un totale di 32.925 euro distribuiti tra: Salerno, dove un terno è valso 20.250 euro, e Mondragone, in provincia di Caserta, dove quattro terni e una quaterna hanno regalato un premio da 12.675 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 253,1 milioni di euro da inizio 2025.