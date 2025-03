POZZUOLI/ Nuovi spostamenti nella maggioranza-Manzoni: la consigliera Daniele passa nel gruppo Cossiga

POZZUOLI – La consigliera di maggioranza Simona Daniele lascia il gruppo consiliare “Progressisti Democratici” e passa in “Pozzuoli Libera” di Sandro Cossiga. La comunicazione è stata inviata questa mattina all’ufficio della presidenza del consiglio comunale. Daniele, che era data vicinissima al gruppo consiliare del Pd, entra nel gruppo-Cossiga dopo l’addio di Lidya De Simone. Al momento sono tre i consiglieri di Pozzuoli Libera: Cossiga, Pisano e Daniele a cui, secondo voci di corridoio, potrebbe aggiungersi Manuela D’Amico che lascerebbe “Spazio Flegreo” di Carlo Morra. La svolta in Pozzuoli Libera, destinata ad andare in “liquidazione”, è arrivata dopo il blocco all’ingresso proprio di Cossiga nel Partito Democratico.