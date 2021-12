NAPOLI – Non si ferma l’azione di contrasto al fenomeno epidemico da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Controlli ai mezzi pubblici ma anche in strade dove si rischiano assembramenti senza dimenticare le attività commerciali. Ieri i militari hanno controllato il green pass di 931 persone e di queste 10 sono state sanzionate perché prive della carta verde. Sono 63 le attività commerciali ispezionate dai militari dell’arma e 6 le sanzioni anti-covid. Al centro i Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato 2 titolari di altrettanti esercizi commerciali a via Toledo e a piazza del Gesù. Tre clienti – anche loro sanzionati – erano a tavola senza il previsto green pass.