Lo spettacolo delle nuove luminarie natalizie che rendono bella Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Finalmente si è deciso di anticipare l’accensione delle luminarie natalizie anziché attendere la data dell’8 dicembre. Così Pozzuoli da ieri è illuminata a festa con le nuove luci che hanno dato slancio all’immagine della città. Su tutte c’è lo skyline del Rione Terra: luci colorate che riempiono le facciate dei palazzi storici che affacciano su via Napoli e sul centro storico. Poi ci sono le nuove luminarie in centro e via Napoli, il gioco di colori e disegni in Piazza 2 Marzo, a via Napoli e gli alberi luminosi installati nelle periferie.

SODDISFAZIONE – Foto e video che ritraggono la nuova bellezza sono finiti su Facebook. Insieme ai cittadini hanno manifestato tutta la loro soddisfazione anche il sindaco Gigi Manzoni e gli assessori Giacomo Bandiera, Titti Zazzaro e Filippo Monaco. “Abbiamo acceso le luci di Natale! Il rione Terra visto da lontano è diventato in poche ore il protagonista delle vostre foto ricordo. Piazza della Repubblica con le luci sospese ha lasciato senza parole tantissimi visitatori. Le installazioni tra la villetta, la darsena e il centro storico con l’albero di Natale il nostro set fotografico per grandi e piccini. È solo l’inizio di tantissime attività che ci attendono per tutto il periodo natalizio. Anche oggi tante famiglie hanno scelto Pozzuoli per passare qualche ora in compagnia, una passeggiata tra i mercatini della fiera degli Hobbisti, gli artisti di strada, i trampolieri, il mercatino enogastronomico, il mago cabarettista e i Bloco Batao con i loro stupendi tamburi. – ha scritto il sindaco Manzoni – Ringrazio l’Assessore Titti Zazzaro per l’impegno e il supporto alle attività svolte in piena sinergia con le associazioni di categoria dei commercianti. Il Vicesindaco Filippo Monaco per il costante contributo alla realizzazione di progetti per una nuova visione della città e per il lavoro messo in campo nelle scorse settimane per l’organizzazione degli eventi che vedranno Pozzuoli protagonista. Passate parola, venite a Pozzuoli, la città vi aspetta con i suoi colori e la sua storia.”

