POZZUOLI/ Assalto con flex alla sanitaria “Euro Baby” a Monterusciello: ladri ripresi in volto dalle telecamere – VIDEO E FOTO

POZZUOLI – Le telecamere hanno ripreso tutto: l’arrivo in auto intorno alle quattro di questa mattina, il taglio della serranda con il flex e il tentativo di scassinare la porta con pali in ferro. Qualcosa poi non è andata per il verso giusto e sono stati costretti alla fuga. Sono i fatti salienti dei tre minuti e mezzo dell’assalto avvenuto nella notte ai danni della sanitaria “Euro Baby” in via De Curtis, a Monterusciello. Nel video e nelle foto che vi proponiamo si vedono tre malviventi agire sotto a uno dei porticati dove sorgono una serie di attività commerciali.

L’ASSALTO – Mentre un “palo” resta fermo accanto a un’auto bianca di grossa cilindrata utilizzata dalla banda, in due con i volti coperti da passamontagna tagliano prima la saracinesca con un flex e poi tentato invano di accedere al locale. Il tutto avviene in un complesso di palazzine popolari, alle prime ore del mattino, ma il rumore del flex sembra essere passato inosservato. Nessuno, infatti, sente né vede nulla. La scoperta è stata fatta in mattinata dai titolari del negozio che hanno sporto denuncia. Le immagini del tentato furto sono state riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale che immortalato anche il volto di uno dei ladri. Indizi utili che serviranno alle forze dell’ordine per risalire all’identità dei tre componenti della banda.

LE FOTO