Cangemi e Coniglio gol: la Puteolana vince e sogna

QUARTO – La Puteolana 1902 batte l’Anzio tra le mura amiche con il risultato di 2-0. Allo stadio Giarrusso di Quarto va in scena un match dove i Diavoli Rossi sin dal primo minuto riescono ad imporre il proprio gioco e al 2′ minuto vanno avanti con Cangemi che s’infila in area di rigore e firma la marcatura granata.

I GOL – Puteolana che spinge sull’acceleratore e cerca con insistenza la marcatura del 2-0 che fatica però ad arrivare. Ci prova Mascari, pallone che finisce la propria corsa fuori. L’attaccante con il numero 9′ cerca nuovamente la marcatura al 17′, senza però riuscirci. Al 37′ culminate le tante occasioni, con Coniglio che infila la rete del 2-0. Nella ripresa continua la propria avanzata la 1902, cross di Balzano per Cangemi che di un nulla non trova il gol.

LA VITTORIA – Esce fuori quindi l’Anzio, con due occasioni, prima Falasca e poi Laribi impegnano Leone che si fa trovare però preparato. Dall’altra parte Russo in rovesciata sfiora il gol al 29′ su traversone di Astemio. Al 44′ Coniglio lanciato a rete prova un pallonetto per beffare Perna ma la palla finisce di poco fuori. Conclude così il match con la vittoria dei Diavoli Rossi che consolidano il primo posto in classifica.

Tabellino:

PUTEOLANA: Leone, Sbuttoni, Mungo (33’st Cherubini), Mascari (22’st Marotta), Balzano (36’st Lo Coco), Cess, Cangemi (10’st Russo), Coniglio, Palma (44’st Occhiuto), Astemio, Montuori. A disp: Polverino, Bombaci, Casile, Valentino. All: Marra

ANZIO: Perna, Pompei, Buatti, Falasca, Bartolotta (12’st Di Mino), Laribi, Paglia, Sirignano, Scaffidi (35’st Fusco), Valentini (23’st Cori), Bartolocci (25’st De Maio). A disp: Laquaglia, Vellitri, Galati, De Luca, Di Marino. All: Guida

MARCATORI: 2’pt Cangemi, 37’pt Coniglio

Ammoniti: Astemio, Mascari, Mungo, Paglia