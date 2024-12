POZZUOLI/ Scempio a Monterusciello: scarica rifiuti lungo la strada e va via – IL VIDEO

POZZUOLI – Immagini che urtano, che fanno rabbia. Immortalano un grado di inciviltà inaccettabile. Arrivano dal quartiere di Monterusciello, precisamente da via Brancati, lotto 1 bis. Sono contenute in un video di 24 secondi realizzato sabato sera e in cui si vede un uomo che scarica da un’auto una grossa quantità di rifiuti che getta in strada, ai margini della carreggiata, davanti a una palazzina popolare. Un atto di inciviltà ripreso in lontananza da un residente che con il proprio smartphone ha ripreso la scena e ha inviato il video alla nostra redazione. Dopo aver scaraventato a terra rifiuti di ogni genere, l’uomo è risalito in macchina ed è andato via. Dalle immagini sono visibili il volto dell’incivile, il modello dell’auto e la targa, indizi utili per risalire alla sua identità.

IL VIDEO