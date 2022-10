POZZUOLI – Grande festa per Pozzuoli. Le Frecce Tricolori hanno regalato alla città uno spettacolo strabiliante. A differenza degli ultimi emozionanti sorvoli, lo spettacolo di ieri è stato progettato per essere visibile dal lungomare Pertini, dove la capienza ha consentito a migliaia di persone di assistere gratuitamente alle esibizioni delle pattuglie. Il programma della giornata, dedicata alla memoria delle Vittime del Dovere, è stato così articolato: a partire dalla mattina è stato presente al lungomare Pertini un simulatore di volo dell’Aeronautica Militare che riproduceva fedelmente una vera cabina di pilotaggio di un aereo delle Frecce Tricolori, per provare le stesse emozioni di un volo reale.

LO SPETTACOLO – Alle 16.30 è iniziato lo spettacolo, con la simulazione di un salvataggio in mare da parte dell’Elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare. A seguire, il sorvolo degli aerei dell’AeroClub Benevento e per finire le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori: mezz’ora di emozioni con gli occhi rivolti al cielo, con il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico che ha colorato il cielo del capoluogo dei Campi Flegrei. In serata il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha premiato la squadra delle Frecce Tricolori consegnando ai dieci componenti un riconoscimento dal parte del comune di Pozzuoli.

