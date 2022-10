BACOLI – Il giro del Lago Miseno sempre più completo. Infatti, a partire dalla giornata di Mercoledì 19 Ottobre 2022, sarà possibile completare il giro del Lago Miseno, attraverso la pista circumlacuale senza più sbucare, necessariamente, sulla dosso di Casevecchie, in piena careggiata stradale. In quella giornata verrà inaugurato il ponte che consentirà un collegamento diretto tra le due sponde del Lago, attraversando la foce di Casevecchie. Un percorso naturalistico sempre più completo e, soprattutto, più sicuro. Contemporaneamente verrà inaugurato anche il nuovo ponte presente, invece, sulla foce di Miliscola, in sostituzione del precedente che versava in condizioni precarie.

IL RADUNO – Appuntamento, quindi, a Mercoledì 19 Ottobre 2022, con raduno previsto alle ore 11:00 al plesso di Cappella dell’istituto “Plinio il Vecchio-Gramsci”, insieme ad un gruppo di scolaresche per una passeggiata naturalistica. Insieme al dott. Claudio Carrara, guida turistica dell’associazione “Napoli da Cima a Fondo”. «Con i due nuovi ponti in legno consegniamo alla città un percorso naturalistico ancora più suggestivo – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Un percorso tutto da vivere, senza mai uscire in strada. Con le panchine, le fioriere, l’area freedog, le aree verdi, i cestini, la pubblica illuminazione, la video sorveglianza. A Miliscola, per oltre un decennio, è stato presente un attraversamento pedonale osceno. Noi lo abbiamo rimosso. Realizzandone uno nuovo. Bello, efficiente, sicuro. Proseguiremo poi la passeggiata verso Cinque Lenze. Polmone verse che, dopo 70 anni, siamo riusciti ad aprire alla città. È un patrimonio dei bacolesi, che la nostra comunità non aveva però mai conosciuto. Qui, troveremo i ragazzi della scuola di Miseno. Tutti insieme, accompagnati da esperti e tecnici del mondo universitario, arriveremo al nuovo ponte. Quello che ci permetterà di completare la pista ciclabile del lago Miseno. Dopo un’attesa durata 40 anni. Taglieremo il nastro e sarà una grandissima festa. La passeggiata più vissuta del paese. Attraversata da migliaia di persone, ogni giorno. Il “Giro del lago”, è finalmente terminato. Realizziamo un sogno».