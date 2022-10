BACOLI – I lavori di ristrutturazione degli spazi esterni della Tomba di Agrippina, in località Marina Grande, sono stati completati. Giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 18:30, saranno presentati al pubblico i lavori di completamento dell’intervento di riqualificazione delle aree esterne della Tomba di Agrippina a Bacoli. L’intervento è stato realizzato in collaborazione col Comune di Bacoli e grazie alla sponsorizzazione di La Mec Dab Group s.r.l. Cambia così il volto del sito archeologico d’epoca romana. Anche con un impianto di illuminazione che consente di illuminare il sito archeologico di notte. È un piccolo teatro di età augustea, di cui si conservano le gradinate. Fu trasformata in un ninfeo esedra tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., probabilmente a seguito del parziale sprofondamento dovuto a fenomeni bradisismici. Attraverso un modello virtuoso di sinergia tra il pubblico ed il privato, la Tomba di Agrippina non avrà più l’etichetta di “sito minore” avente ruolo marginale rispetto ad altri siti archeologici presenti in città. Durante la presentazione interverranno: Fabio Pagano, direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Antonio Del Prete, CEO La Mec Dab Group s.r.l. Al termine dell’incontro, performance teatrale di Franco Iannuzzi e Gaetano Basile dell’associazione culturale “Il Ditirambo”.