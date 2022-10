MONTE DI PROCIDA – Con una lettera indirizzata al sindaco Peppe Pugliese, agli assessori e ai consiglieri comunali di Monte di Procida, l’associazione “[email protected] Voce” ha lanciato l’sos sulla mancanza di una turnazione delle farmacie sul territorio cittadino.

L’SOS – “Caro Sindaco, cari Assessori e Consiglieri, a Monte di Procida nel corso degli anni è stata sempre portata alla vostra attenzione la problematica relativa alla turnazione delle farmacie di Monte di Procida nel fine settimana. Nel 2018 c’è stata una raccolta di firme da parte di alcuni cittadini, ma la proposta è stata inevasa. -fa sapere l’associazione cittadina- Sui social spesso si legge di disagi da parte dei cittadini di Monte di Procida perché nel fine settimana per raggiungere la farmacia di turno bisogna andare nel comune limitrofo nonostante in paese ci siano ben tre farmacie. L’ultimo intervento da parte vostra risale a luglio 2022 quando dalla pagina Facebook del Comune di Monte di Procida si annunciava la turnazione delle farmacie per tre domeniche consecutive, facendo quasi passare un diritto dei cittadini come un piacere a seguito dell’intervento del sindaco. Nel mese di ottobre ci sono cinque domeniche e solamente una domenica è prevista l’apertura di una farmacia a Monte di Procida!!! Tale situazione chiaramente crea notevoli disagi ai cittadini di Monte di Procida. La turnazione tra Bacoli e Monte di Procida prende in considerazione ben dieci farmacie, di queste solo tre ricadono nel nostro territorio, in questo modo si viene a creare una forte disparità con conseguenza di innumerevoli disagi per i cittadini. È necessario da parte vostra prendere in considerazione le istanze dei cittadini, tra cui questa che è stata attenzionata più volte e che è di grande importanza. Vi chiediamo pertanto di contattare nuovamente le farmacie del territorio, chiedendo fin dal mese di novembre una maggiore turnazione nei fine settimana.”