POZZUOLI – Stramonio e non mandragora tra gli spinaci. E’ quanto ha stabilito l’Asl Napoli 2 Nord al termine delle analisi effettuate sui campioni bloccati al mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Pozzuoli. Nelle cassette del bancale di un quintale di spinaci, infatti, sono state rinvenute tracce di stramonio, altra pianta altamente velenosa. Il quantitativo contaminato era stato bloccato in tempo dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli poche ore dopo i casi di intossicazione, ben dieci, registrati all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il carico, proveniente dal mercato di Volla dove era giunto da coltivazioni abruzzesi, era stato venduto in parte dai negozi di ortofrutta al dettaglio di Monte di Procida, Quarto e Pozzuoli prima del blocco totale da parte delle autorità.