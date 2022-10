POZZUOLI – Avevano occupato un porticato di un palazzo popolare del Rione Toiano e lo avevano trasformato in un’abitazione. Non contenti, dopo aver ottenuto una casa dal comune di Pozzuoli negli 80 alloggi di Monterusciello, avevano “venduto” l’abitazione abusiva a un’altra famiglia. Escamotage che non è passato inosservato agli uffici comunali e alla Polizia Municipale che nei giorni scorsi ha eseguito un ordine di sgombero immediato.

LE MINACCE – L’operazione è stata condotta in via Largo Lucio Cocceio dove, all’arrivo delle pattuglie della polizia municipale, gli agenti sono stati minacciati dagli occupanti con dell’acido muriatico. “Vi uccidiamo se non ve ne andate” è stato il tenore delle minacce ricevute dai vigili che in poche ore sono riusciti a sgomberare gli abusivi, tra gli applausi dei residenti.