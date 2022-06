MARINA DI CAMEROTA – La Napoli Flegrea vince il campionato italiano di calcio. Con il successo per 3-1 in finale sul Taranto i medici flegrei si sono aggiudicati lo scudetto. Il trionfo arriva al termine di cinque giorni di gare, dove le compagini ai nastri di partenza si sono affrontate sul campo di Marina di Camerota. A spuntarla sono stati proprio i flegrei, che hanno avuto la meglio sulle compagini di Milano, Napoli, Avellino, Cosenza, Taranto, Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo, Palermo, e Palermo Trinacria. Il tricolore dei medici, dunque, ritorna alla Napoli Flegrea dopo 15 anni.

IL TRIONFO – Grande è stata la festa ieri sugli spalti e in campo, al termine di uno strepitoso cammino che ha visto i flegrei superare il girone di qualificazione e battere in seminale il Palermo Trinacria per 2-1 e poi in finale il Taranto. A supporto della squadra, composta da calciatori e staff tecnico e dirigenziale, una lunga serie di sponsor hanno contribuito all’avventura in terra cilentana: Hotel gli Dei, Erbagii, Autofelice, P Petroli, Tec Med, Trasporti Logistica Falco, Del Car, Rosario Pezzella trasporti,

MediXa.