POZZUOLI – Grave incidente questo pomeriggio a Licola Borgo, dove due motorini e un’auto si sono scontrati nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domitiana. Tre uomini, tutti extracomunitari che viaggiavano in sella ai mezzi a due ruote, sono rimasti feriti e trasferiti in “codice rosso” presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Illesa la conducente dell’auto, una donna del posto. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale. Sequestrati i motorini, entrambi privi di copertura assicurativa.

